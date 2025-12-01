RAI RADIO TECHETE’ * GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026: «STENDHAL AL MART (TN) PER LA MOSTRA SULLO SPORT, IL 3/12 ORE 12.00»

19.02 - lunedì 1 dicembre 2025

Stendhal al MART per la mostra sullo sport. In occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 il MART, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, presenta la mostra “Sport: le sfide del corpo” che sarà in essere per tutta la durata delle Olimpiadi e fino al 22 marzo 2026.

Stendhal arriva al MART per la puntata del 3 dicembre 2025, in onda alle ore 04.00, 12.00 e 20.00 su Rai Radio Techete’. Nell’intervista di Edoardo Melchiorri alla curatrice della mostra, Daniela Ferrari, un ricordo di Mimmo Jodice, maestro della fotografia recentemente scomparso e uno dei protagonisti della prima sezione della mostra; pugili, lottatori e tuffatori dall’arte antica all’oggi; Pasolini e le sue considerazioni sul calcio come ultima rappresentazione sacra dei nostri tempi; la fotografia di Fabrizio Ferri, che a fine anni Novanta ha cambiato il modo di rappresentare gli sportivi; i gesti dei tuffatori e delle ballerine e poi costumi e attrezzi sportivi in mostra, dal pallone degli Anni Trenta alle biciclette di Coppi e Bartali.

Chiude la mostra la sezione “Al freddo” dove spiccano i manifesti per Cortina 1956, ponte ideale con la prossima edizione dei Giochi. Il podcast è disponibile nel sito di Rai Radio Techete’ https://www.raiplaysound.it/programmi/stendhal e sull’app RaiPlay Sound.