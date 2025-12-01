RAI RADIO TECHETÈ * “FILOSOFI SI NASCE” – 03/12 (06.00) : «PITAGORA TRA MISTICA E SCIENZA, L’ARMONIA UNIVERSALE DEI NUMERI NEL COSMO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.58 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Per Pitagora, armonia e numero erano inscindibili.

E il pensatore e scienziato di Samo è al centro della puntata di “Filosofi si nasce”, condotta da Edoardo Lamedica e curata da Giacinto De Caro, in onda il 3 dicembre alle 06.00, 14.00 e 22.00 su Rai Radio Techetè.

L’universo è un Cosmo regolato secondo principi numerici, che si manifestano nella musica attraverso rapporti specifici tra le note e nell’ordine cosmico attraverso la “musica delle sfere”.

Il “tetraktys” (la somma dei primi quattro numeri, 1+2+3+4=10) simboleggiava l’armonia universale e la perfezione.

La figura di Pitagora viene presentata come ponte tra mistica e scienza.

Il numero diventa principio ordinatore dell’universo, e l’armonia musicale si rivela come simbolo del cosmo.

La trasmissione esplora l’idea di anima, reincarnazione e proporzione.

Nel corso della puntata (poi disponibile nel sito di Rai Radio Techetè e sull’app RaiPlay Sound) sono previsti gli interventi di Walter Burkert, storico delle religioni e filologo tedesco.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)