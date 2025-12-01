Popular tags:
RAI RADIO 1 * “RADIO ANCH’IO” – 02/12 (07.30) : «L’ESTREMISMO RIALZA LA TESTA DOPO GLI ATTACCHI ALLA STAMPA E SINAGOGA, LA MORTE DI PIETRANGELI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.30 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
L’assalto alla sede della Stampa di Torino, le pericolose giustificazioni, gli scontri con le forze dell’ordine, la sinagoga di Roma vandalizzata.

Cosa fare contro l’estremismo che rialza la testa?

La scomparsa di Nicola Pietrangeli, un simbolo per lo sport italiano.

A “Radio Anch’io”, in onda martedì 2 dicembre, dalle 7.30 alle 9.00 su Rai Radio 1, Stefano Mensurati ne parla con: Andrea Malaguti, direttore “La Stampa”; Augusta Montaruli, vicecapogruppo FdI alla Camera; Andrea Giorgis, capogruppo PD in Commissione Affari costituzionali al Senato; Emilio Mancuso del Grr.

