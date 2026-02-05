RAI RADIO 1 * “RADIO ANCH’IO” – 06/02 (07.30) : «IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL PACCHETTO SICUREZZA, GIOCHI OLIMPICI INVERNALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.03 - giovedì 5 febbraio 2026

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione

Il Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto sicurezza.

Se ne parlerà a “Radio Anch’io”, condotto da Giorgio Zanchini, in onda domani, venerdì 6 febbraio, alle 7.30 su Rai Radio 1.

In apertura verranno esaminate le novità normative. Tra gli ospiti di questa prima parte (fino alle 8): Francesco Saluzzo, già Procuratore Generale di Torino; Lucio Malan, capogruppo FdI al Senato; Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera.

Nella seconda parte (dalle 8.30 alle 9,00) il tema sono i Giochi Olimpici Invernali, nel giorno dell’inaugurazione. Interverranno: Guido Ardone, redazione sportiva Giornale Radio Rai; Daniele Masala, campione olimpico, giornalista e scrittore; Duccio Facchini, giornalista, scrittore e direttore della rivista “Altreconomia”; Enrico Lenzi, di “Avvenire”.

