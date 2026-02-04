TASS (TELEGRAM) * ABBAS ARAGHCHI, «I COLLOQUI TRA IRAN E USA SONO PREVISTI PER VENERDÌ IN OMAN, COME PRECEDENTEMENTE ANNUNCIATO»

21.15 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I colloqui tra Iran e Stati Uniti sono previsti per venerdì in Oman, come precedentemente annunciato, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

“I colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti sono previsti per venerdì alle 10:00 circa a Muscat.

Sono grato ai nostri fratelli dell’Oman per aver preso tutte le disposizioni necessarie”, ha scritto il diplomatico iraniano sulla sua pagina X.

In precedenza, il corrispondente di Axios Barak Ravid aveva riferito, citando fonti, che i colloqui tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran, previsti per il 6 febbraio in Oman, erano stati annullati.

Secondo il giornalista, ciò era dovuto all’incapacità delle parti di concordare il formato dei colloqui.

///

Talks between Iran and the US are scheduled for Friday in Oman, as previously announced, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi stated.

“Nuclear talks with the United States are scheduled to be held in Muscat at about 10:00 a.m. Friday. I’m grateful to our Omani brothers for making all the necessary arrangements,” the top Iranian diplomat wrote on his X page.

Earlier, Axios correspondent Barak Ravid reported, citing sources, that the talks between the US and Iran on Tehran’s nuclear program, scheduled for February 6 in Oman, had been canceled. According to the reporter, this was due to the parties being unable to agree on the format of the talks.