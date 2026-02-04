Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – PALAZZO CHIGI * «GIORGIA MELONI INCONTRA IL PREMIER CECO BABIŠ, ACCORDO SU PARTENARIATO BILATERALE 2026-2030»

21.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babiš.

Il colloquio ha permesso di affrontare i principali dossier dell’agenda europea, a partire da quello della competitività, anche in vista del Leaders’ Retreat del prossimo 12 febbraio.

Sul piano bilaterale, i due Leader hanno approfondito le prospettive del partenariato tra le due Nazioni, concordando di lavorare congiuntamente per l’adozione di un Piano di Azione 2026-2030. Ciò con l’obiettivo di ottenere risultati concreti nei settori di reciproco interesse come l’energia, le infrastrutture e l’industria della difesa.

