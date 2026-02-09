RAI 5 * “SFIDA ALL’O.K. CORRAL” – 10/02 (21.20) : «IL WESTERN CON BURT LANCASTER E KIRK DOUGLAS, LA LEGGENDARIA SPARATORIA DI TOMBSTONE DEL 1881» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.06 - lunedì 9 febbraio 2026

Un episodio leggendario del Far West diventato un classico del cinema.

Lo racconta il film “Sfida all’O.K. Corral” di John Sturges, in onda martedì 10 febbraio alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda Fleming, Jo Van Fleet, John Ireland, Lyle Bettger.

Lo sceriffo Wyatt Earp e il pistolero Doc Holliday sono ottimi amici e si spalleggiano contro la terribile banda dei Clanton. Quando viene ucciso uno dei fratelli di Wyatt, la resa dei conti è inevitabile.

La pellicola western diretta da John Sturges ripercorre una celebre sparatoria avvenuta il 26 ottobre 1881 a Tombstone, in Arizona. Due candidature agli Oscar 1958.

