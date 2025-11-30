RAI 4 * “MAN ON FIRE – IL FUOCO DELLA VENDETTA” – 01/12 : «IL THRILLER DI TONY SCOTT CON DENZEL WASHINGTON E DAKOTA FANNING, STORIA DI VENDETTA E REDENZIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.37 - domenica 30 novembre 2025

Lunedì 1° dicembre Rai 4 propone in prima serata “Man on Fire – Il fuoco della vendetta” (2004), piccolo classico del thriller d’azione diretto da Tony Scott e interpretato da Denzel Washington e Dakota Fanning, qui in uno dei suoi ruoli giovanili più intensi.

Tratto dal romanzo di A.J. Quinnell e già portato sullo schermo nel 1987, il film aggiorna la storia con un’estetica moderna, iperenergetica e profondamente emotiva.

Il racconto segue John Creasy, ex agente CIA segnato da violenza e dipendenze, che accetta di fare la guardia del corpo alla piccola Pita Ramos.

Dal loro iniziale distacco nasce un legame sorprendente, capace di ridare all’uomo un barlume di redenzione.

Ma quando Pita viene rapita da un’organizzazione criminale, Creasy precipita di nuovo nell’ombra: torna letale, meticoloso, implacabile.

Scott firma un thriller ad alto impatto visivo, dove adrenalina, pathos e dramma umano convergono in una storia di sacrificio, colpa e redenzione.

