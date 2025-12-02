Popular tags:
RAI 3 * “NUOVI EROI” – 03/12 (20.15) : «MARTA RUSSO CAVALIERE DELLA REPUBBLICA PER L’IMPEGNO NEL TURISMO ACCESSIBILE, LA SUA STORIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.03 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Marta Russo è la protagonista della puntata di “Nuovi Eroi” in onda il 3 dicembre alle 20.15 su Rai 3, con la voce fuori campo di Veronica Pivetti.

Marta nasce nel 2000 a Roma, ma la gravidanza di sua mamma è complicata e un blackout di ossigeno le causa lesioni cerebrali e una disabilità motoria importante.

Vedendo il mondo dalla sua carrozzina, si rende conto delle barriere architettoniche che limitano ogni suo spostamento e a 16 anni decide di aprire un canale YouTube e un blog per esprimersi e sensibilizzare sul ‘turismo accessibile’, ricevendo sempre più dimostrazioni di gratitudine da parte di genitori e persone affette da disabilità, che seguono i suoi tanti consigli.

Per questo suo ruolo di “influencer dell’accessibilità”, come si definisce lei stessa, Marta è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella.

“Nuovi Eroi” racconta le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è un format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale.

