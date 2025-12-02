RAI RADIO 1 * “PILLOLE DI ETA BETA” – 03/12 (11.45) : «L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SFIDA LA COSCIENZA UMANA, IL CINEMA SPERIMENTA PERSONAGGI DIGITALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.55 - martedì 2 dicembre 2025

Che differenza c’è tra i discorsi e le creazioni di algoritmi come ChatGpt e quelli della coscienza? È possibile per esempio immaginare un film scritto, girato e recitato da una macchina? E fino a che punto la corsa delle grandi aziende tecnologiche verso un’intelligenza artificiale generale, capace di eguagliare gli umani nella gran parte dei compiti, giustifica gli attuali investimenti stratosferici?

Mercoledì 3 dicembre alle 11.45 su Rai Radio1 Rai – e poi in podcast su RaiPlay Sound. Puntata speciale di “Pillole di Eta Beta”, il corso radiofonico sull’intelligenza artificiale condotto da Massimo Cerofolini con la regia di Mimmi Micocci e la partecipazione di Beta.

Saranno due gli ospiti: Federico Faggin, fisico e inventore del primo microchip della Storia e del touch screen con cui oggi si “compulsano” i cellulari, oggi impegnato nella ricerca sulla natura profonda della coscienza e del libero arbitrio che distinguono radicalmente l’uomo dalle macchine anche più evolute: “Le Ai – dice – possono simulare le parole, ma mai potranno avere la nostra coscienza e il nostro libero arbitrio”.

Il secondo ospite, intervistato da Davide Campione per la rubrica sulle confessioni algoritmiche, è il regista e produttore Fausto Brizzi, che racconta l’uso intenso (ed entusiasta) che fa dell’intelligenza artificiale nella preparazione dei suoi film e del nuovo lavoro, che ha per protagonista proprio un personaggio digitale.

