RAI RADIO 1 * “SUCCESSO. STORIE E VOCI DAL NOVECENTO” – 03/12 (05.35) : «IL PRIMO TRAPIANTO DI CUORE DEL ’67 / LA MORTE DI ALIGHIERO NOSCHESE, IMITATORE TELEVISIVO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
10.48 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Umberto Broccoli apre la puntata di “Successo. Storie e voci dal Novecento”, in onda mercoledì 3 dicembre alle 5.35 su Rai Radio1, ricordando il primo trapianto di cuore su un uomo.

Il 3 Dicembre 1967, al Groote Schuur Hospital di Città del Capo, in Sudafrica, Christian Barnard esegue il primo trapianto di cuore su un essere umano.

Il paziente è il 53enne Lewis Washkansky, che muore 18 giorni dopo a causa di una polmonite. Si ascolteranno un paio di testimonianze del tempo e se ne parlerà con il professor Francesco Musumeci, cardiochirurgo.

Si ricorderà poi Alighiero Noschese, uno dei più grandi imitatori e attori della televisione italiana, che si tolse la vita il 3 dicembre 1979.

Nato a Roma nel 1932 – dopo aver tentato senza grande successo la via del giornalismo – Noschese s’impone come imitatore e parodista in radio, anche se è attraverso la televisione che raggiunge la sua notorietà, diventando uno dei volti più amati dal pubblico italiano per la sua capacità di imitare politici, attori, cantanti, e personaggi della cultura popolare dell’epoca.

In chiusura, la voce e una riflessione di Angela Luce.

