RAI 3 * “LO STATO DELLE COSE” – 01/12 (21.20) : «CASO GARLASCO CON NUOVE PROVE DEL DNA, SI RIACCENDE LA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

“Lo Stato delle Cose”, il programma di Massimo Giletti, torna in onda lunedì 1° dicembre alle 21.20 su Rai 3.

La politica internazionale e l’attualità politica italiana saranno al centro del consueto faccia a faccia di Giletti con Michele Santoro.

Prosegue l’inchiesta sul delitto di Garlasco con le ultime importanti novità sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi.

Si aggrava la posizione di Andrea Sempio? Cambia la posizione di Alberto Stasi in carcere per l’omicidio? A queste e ad altre domande risponderanno gli ospiti in studio tra cui Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2009 assolse Alberto Stasi.

Segue, poi, il confronto tra i protagonisti delle prime indagini del 2007, l’ex maresciallo Francesco Marchetto e l’allora suo superiore, il colonnello Gennaro Cassese, da sempre su posizioni contrapposte, che racconteranno le loro verità in merito ad alcuni punti cruciali delle indagini.

Infine, il caso di Emanuela Orlandi che si riaccende alla luce di documenti importanti, documenti che illuminerebbero un nuovo scenario in merito alla scomparsa di Emanuela.

