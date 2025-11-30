RAI 1 RADIO 2 RAIPLAY * “FESTIVAL DI SANREMO SARÀ SANREMO” (13.30) : «FESTIVAL DI SANREMO 2025 AUMENTA I BIG DA 26 A 30, SVELATI TUTTI I NOMI IN GARA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.47 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ascolto dopo ascolto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha deciso quali saranno i Big in gara alla edizione numero 76.

E, dopo aver ricevuto oltre 300 brani, a sottolineare la vivacità e la varietà della musica italiana, con una modifica al Regolamento in accordo con Rai, ha deciso di portare il numero dei Big per l’edizione 2026 da 26 a 30.

“Anche la 76ª edizione del Festival parte con le carte in regola per rappresentare un’importante parte della vastissima produzione musicale italiana, con significativi esordi e con artisti che tornano a calcare il palco dell’Ariston”.

Parola del Direttore artistico Carlo Conti che, al Tg1 delle 13.30, ha annunciato la lista dei 30 Big in gara.

I 30 Big in gara

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

Nel corso della serata del 14 dicembre di “Sarà Sanremo”, in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo, Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara al prossimo Festival.

Appuntamento poi al Teatro Ariston, dal 24 al 28 febbraio, in diretta su Rai 1, Radio2 e RaiPlay.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)