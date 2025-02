PAT * ARGE ALP: «A ROVERETO FOCUS SU GRANDI CARNIVORI – OLIMPIADI – APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO»

17.34 - venerdì 7 febbraio 2025

Arge Alp, a Rovereto focus su progetti e comunicazione per il 2025. Un confronto su alcuni temi strategici come la prevenzione e gestione delle catastrofi naturali, l’approvvigionamento energetico, i grandi carnivori, le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026 e altri eventi rilevanti: sono numerosi i progetti portati avanti dai territori membri di Arge Alp, la Comunità di lavoro delle regioni alpine, che ha visto riunirsi in questi giorni a Rovereto, presso la sala “Melotti” del Mart, i membri del comitato direttivo e del gruppo pubbliche relazioni, per definire alcuni aspetti gestionali e di comunicazione.

I progetti che saranno sviluppati nel corso del 2025, anno di presidenza trentina, vanno dalla gestione delle valanghe ai temi delle risorse idriche, dall’intelligenza artificiale nella silvicoltura agli scambi culturali di esperti e studenti, con un ricco calendario anche di eventi sportivi.

La due giorni è stata organizzata dal Servizio Minoranze linguistiche e relazioni esterne della Provincia autonoma di Trento guidato dalla dirigente Ellisabetta Sovilla, che ha presieduto la riunione del comitato direttivo. Per quanto riguarda la comunicazione, tra i vari temi e strategie presi in considerazione dal gruppo tecnico, composto dai responsabili e delegati degli uffici stampa e delle strutture di comunicazione delle diverse amministrazioni che aderiscono alla Comunità di lavoro, è stato fatto il punto sul bando del prossimo Premio Arge Alp, che avrà per tema “Giovani in montagna: progetti di vita, di lavoro, di impresa”.

Arge Alp è una Comunità di lavoro fondata il 12 ottobre 1972 a Mösern, in Tirolo, con l’obiettivo di affrontare e sostenere esigenze comuni ai territori alpini e che interessa circa 26 milioni di persone. Sono membri di Arge Alp la Germania con il Libero Stato di Baviera, l’Austria con i Länder Vorarlberg, Tirolo e Salisburgo, l’Italia con le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia, la Svizzera con i Cantoni Grigioni, San Gallo e Ticino.