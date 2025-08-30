TASS (TELEGRAM) * MERZ, « LA GERMANIA SI TROVA IN UNO STATO DI CONFLITTO CON LA RUSSIA PERCHÉ MOSCA STA PRESUMIBILMENTE “DESTABILIZZANDO UN’AMPIA PARTE” DELLA GERMANIA»

00.10 - sabato 30 agosto 2025

La Germania si trova in uno stato di conflitto con la Russia perché Mosca sta presumibilmente “destabilizzando un’ampia parte” della Germania e sta conducendo operazioni di intervento attraverso i social network, ha detto il Cancelliere Friedrich Merz.

Secondo Merz, i servizi di intelligence gli riferiscono di attacchi quotidiani alle infrastrutture e dell’influenza sull’opinione pubblica da parte della Russia.

