TASS (TELEGRAM) * MERZ, « LA GERMANIA SI TROVA IN UNO STATO DI CONFLITTO CON LA RUSSIA PERCHÉ MOSCA STA PRESUMIBILMENTE “DESTABILIZZANDO UN’AMPIA PARTE” DELLA GERMANIA»

00.10 - sabato 30 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Germania si trova in uno stato di conflitto con la Russia perché Mosca sta presumibilmente “destabilizzando un’ampia parte” della Germania e sta conducendo operazioni di intervento attraverso i social network, ha detto il Cancelliere Friedrich Merz.

Secondo Merz, i servizi di intelligence gli riferiscono di attacchi quotidiani alle infrastrutture e dell’influenza sull’opinione pubblica da parte della Russia.

Germany is in a state of conflict with Russia because Moscow is allegedly “destabilizing a large part” of Germany and conducting intervention operations through social networks, Chancellor Friedrich Merz said.

According to Merz, the intelligence services report to him about daily attacks on infrastructure and the influence on public opinion from Russia.

