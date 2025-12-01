Popular tags:
News immediate,
non mediate!
RAI 3 * “AGORÀ” – 02/12 (08.00) : «GUERRA IN UCRAINA E NEGOZIATI DI PACE, LE POLEMICHE DOPO L’ASSALTO ALLA REDAZIONE DE LA STAMPA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.26 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Guerra in Ucraina e negoziati di pace: l’incontro all’Eliseo tra il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron per fare un punto sulle trattative in corso.

Intanto, l’inviato della Casa Bianca Witkoff è atteso a Mosca nelle prossime ore.

Assalto a “La Stampa”: non si placano le polemiche dopo l’irruzione dei manifestanti Propal alla redazione del quotidiano piemontese del 28 novembre scorso.

E poi la polemica Meloni- Schlein su Atreju e un focus su prezzi e consumi.

Questi alcuni dei temi della puntata di martedì 2 dicembre di Agorà condotto da Roberto Inciocchi, in onda alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti del conduttore: Maria Cuffaro, Tg3 Mondo; Alessandro Cassieri, giornalista; Alessandro Campi, politologo Università di Perugia; Giancarlo De Cataldo, ex magistrato e scrittore; Sara Manfuso, giornalista; Flaminia Camilletti, La Verità; Francesco Silvestri, M5S; Claudio Durigon, Lega; Luigi Gabriele, presidente Consumerismo.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

