RAI 1 * “XXI SECOLO” – 09/02 (23.40) : «LA FRANA DI NISCEMI E L’URAGANO HARRY, FOCUS SU DISSESTO IDROGEOLOGICO E CAMBIAMENTI CLIMATICI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.51 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lunedì 9 febbraio alle 23.40 su Rai 1, “XXI Secolo” il focus è dedicato alla frana di Niscemi, alle conseguenze dell’uragano Harry in alcune regioni del Sud, al dissesto idrogeologico e al cambiamento climatico.

Dopo l’editoriale di Francesco Giorgino sulla più stretta attualità, ospite della prima parte il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci.

Durante il faccia a faccia, si approfondiscono le misure emergenziali decise dal Governo su Niscemi, gli interventi per le prossime settimane, il ruolo della Protezione Civile nelle emergenze.

A fornire spunti alla discussione i reportage degli inviati del programma a Niscemi e le storie degli abitanti del comune della provincia di Caltanissetta.

Nella seconda parte si affrontano dissesto idrogeologico e cambiamento climatico, sempre con il supporto degli inviati in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Con Francesco Corvaro, inviato del Governo per il cambiamento climatico e con Ramona Magno del CNR, si parla di come affrontare nel modo più corretto e responsabile il cambiamento climatico e di come prevenire, anche grazie all’intelligenza artificiale, i fenomeni estremi di maltempo.

Come sempre, ampio spazio ai dati e ai risultati del monitoraggio del parlato digitale.

Nella terza e ultima parte, spazio alla cultura e allo spettacolo: Giulio Scarpati, attore noto al grande pubblico italiano, protagonista di fiction e film di successo e attualmente impegnato nella fiction Rai “Cuori”, racconta a Giorgino alcuni aspetti inediti della sua vita.

Giorgino è affiancato, nelle domande agli ospiti, dai giovani universitari presenti in studio, in rappresentanza della Generazione Z.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)