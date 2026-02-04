Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
FINANZA-ILSOLE24ORE · ILSOLE24ORE

IL SOLE 24 ORE * FINANZA: «BANCA MEDIOLANUM, NEL 2025 RECORD DI UTILI E DIVIDENDO FISSATO A 1,25 EURO»

08.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

Il margine operativo (+10%) guida la crescita. L’a.d. Massimo Doris: «Risultati di assoluto rilievo e premio di 2mila euro a dipendenti e banker». Nel 2026 si attende una raccolta ancora sostenuta e un margine da interessi di nuovo in aumento del 10%.

Categoria news:
FINANZA-ILSOLE24ORE · ILSOLE24ORE

