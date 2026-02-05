SENATO DELLA REPUBBLICA * : «LA BIBBIA DI BORSO D’ESTE TORNA IN VATICANO DOPO 555 ANNI, L’OPERA MINIATA RAGGIUNGE LA SANTA SEDE»

18.00 - giovedì 5 febbraio 2026

La Bibbia di Borso d’Este in Vaticano dopo 555 anni

Il Presidente del Senato La Russa ringrazia Papa Leone XIV per la visita del 18 dicembre

Dopo 555 anni, la Bibbia di Borso d’Este torna in Vaticano. A conclusione della mostra ospitata dalla Biblioteca del Senato e prima di tornare a Modena, il “libro più bello del mondo” ha effettuato oggi una breve tappa nella Santa Sede, accompagnato dal Presidente del Senato Ignazio La Russa che, con il Segretario generale Federico Toniato e il direttore delle Gallerie Estensi Alessandra Necci, ha così voluto ringraziare personalmente Papa Leone XIV per la visita in Senato del 18 dicembre scorso.

Dopo Paolo II, Pio IX e Giovanni Paolo II, Papa Leone XIV è così il quarto Pontefice ad aver avuto nelle proprie mani l’originale. Ma è anche il primo Papa a riceverlo in Vaticano dopo 555 anni. L’opera fu infatti realizzata su commissione di Borso d’Este e da questi portata a Papa Paolo II nel 1471 in occasione del conferimento del titolo di Duca.

Il manoscritto è considerato il capolavoro assoluto dell’arte della miniatura. La realizzazione inizia nel 1455, proprio nell’anno in cui Gutenberg finisce di stampare le copie della sua Bibbia.

La mostra in Biblioteca era stata inaugurata il 14 novembre, organizzata in occasione del Giubileo 2025 grazie alla collaborazione tra Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Gallerie Estensi, Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo, Istituto dell’Enciclopedia Treccani e Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede.

La chiusura, inizialmente prevista per il 16 gennaio, era stata poi prorogata al 4 febbraio a seguito del grande interesse manifestato dai visitatori.

La Bibbia di Borso d’Este torna ora alle Gallerie Estensi di Modena dove sarà eccezionalmente esposta al pubblico dal 7 al 9 febbraio, nella Sala Campori della Biblioteca Estense Universitaria, sua sede storica.