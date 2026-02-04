REGIONE VENETO* : «VETRO MURANO, BITONCI INCONTRA CONSORZIO PROMOVETRO: ECCELLENZA DA TUTELARE DA CONTRAFFAZIONI»

19.00 - mercoledì 4 febbraio 2026



Il vetro artistico di Murano rappresenta un patrimonio identitario unico non solo per il Veneto ma per l’intero Paese, che tutto il mondo conosce e ci invidia. La Regione è da sempre al fianco dei maestri artigiani per tutelare questa eccellenza, contrastare la contraffazione e l’italian sounding, sostenere l’innovazione e la formazione dei maestri vetrai, ed affrontare le criticità legate ai costi energetici e al ricambio generazionale. Il confronto con Promovetro e con le associazioni di categoria è fondamentale per costruire insieme soluzioni concrete e garantire un futuro solido al comparto.

L’assessore allo Sviluppo economico Massimo Bitonci ha incontrato i rappresentanti del Consorzio Promovetro Murano, gestore del marchio regionale Vetro Artistico Murano, per un confronto approfondito sulle problematiche e sugli aspetti che caratterizzano il settore del vetro artistico.

All’incontro erano presenti per il Consorzio Promovetro il presidente Luciano Gambaro e il direttore Sergio Malara accompagnati dal rappresentante in Consorzio di Confindustria Veneto Est Cristiano Ferro, oltre che dal presidente di categoria Andrea Della Valentina di Confartigianato Venezia.

Molti i temi trattati, dalla promozione del vetro e dalle iniziative in essere, agli strumenti per combattere la contraffazione e la concorrenza sleale che caratterizzano l’isola: dal marchio Vetro Artistico Murano al nuovo IGP europeo su cui sono riposte molte aspettative e speranze.

Particolare attenzione è stata data anche alle problematiche legate al consumo energetico delle vetrerie, notoriamente gasivore, ed alle possibili soluzioni da sviluppare a livello di tecnologia per migliorare il consumo energetico dei forni senza andare a discapito della lavorazione e della lavorabilità del vetro.

Il problema del ricambio generazionale e della necessità di manodopera, infine, anche attraverso realtà come l’Istituto Abate Zanetti di Murano, sono stati argomenti affrontati con l’intento di studiare e trovare insieme possibili soluzioni a favore del comparto.

Un dialogo costruttivo vista la vicinanza della Regione alle problematiche dell’isola in linea con il passato e soprattutto rivolto in un’ottica futura. L’incontro si è concluso infatti con l’impegno reciproco a collaborare e a lavorare congiuntamente per il bene di questa eccellenza veneta conosciuta in tutto il mondo.

Ringraziamo l’assessore Massimo Bitonci – conclude il presidente del Consorzio Promovetro Luciano Gambaro – per il gradito incontro che ci ha permesso di presentare la nostra realtà ed il nostro settore nella convinzione che insieme alla Regione saremo in grado di garantire un futuro all’isola ed alla sua produzione.