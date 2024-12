SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO NOTTURNO IN VIGOLANA: «QUATTRO ESCURSIONISTI ILLESI RECUPERATI E RIPORTATI A VALLE»

19.34 - sabato 7 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Intervento notturno in Vigolana: quattro escursionisti illesi recuperati e riportati a valle. Quattro escursionisti veneti del 2001, 2004, 2005 e 2006 sono stati soccorsi nella serata di oggi nel gruppo della Vigolana. I quattro erano diretti al bivacco Giacomelli alla Madonnina ma hanno sbagliato ad imboccare il sentiero e a una quota di circa 1.900 m.s.l.m. si sono incrodati in una zona impervia, fuori dal sentiero, senza essere più in grado di proseguire a causa del buio e del terreno reso pericoloso dal ghiaccio. La chiamata di aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle

Intervento notturno in Vigolana: quattro escursionisti illesi recuperati e riportati a valle

Quattro escursionisti veneti del 2001, 2004, 2005 e 2006 sono stati soccorsi nella serata di oggi nel gruppo della Vigolana. I quattro erano diretti al bivacco Giacomelli alla Madonnina ma hanno sbagliato ad imboccare il sentiero e a una quota di circa 1.900 m.s.l.m. si sono incrodati in una zona impervia, fuori dal sentiero, senza essere più in grado di proseguire a causa del buio e del terreno reso pericoloso dal ghiaccio. La chiamata di aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 17.20.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero e della Stazione di Levico del Soccorso Alpino e Speleologico. L’elicottero è salito in quota per fare una ricognizione, per poi scendere a valle, scaricare l’equipe sanitaria e recuperare due soccorritori della Stazione di Levico. Ritornato in quota, l’elicottero ha sbarcato i soccorritori. Gli escursionisti, illesi ma spaventati, sono stati recuperati con il verricello e trasferiti a Vigolo Vattaro, per essere affidati agli operatori del Soccorso Alpino e ai Vigili del Fuoco di Vigolo Vattaro. L’intervento è terminato intorno alle 18.45.

17.20.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero e della Stazione di Levico del Soccorso Alpino e Speleologico. L’elicottero è salito in quota per fare una ricognizione, per poi scendere a valle, scaricare l’equipe sanitaria e recuperare due soccorritori della Stazione di Levico. Ritornato in quota, l’elicottero ha sbarcato i soccorritori. Gli escursionisti, illesi ma spaventati, sono stati recuperati con il verricello e trasferiti a Vigolo Vattaro, per essere affidati agli operatori del Soccorso Alpino e ai Vigili del Fuoco di Vigolo Vattaro. L’intervento è terminato intorno alle 18.45.

Intervento notturno in Vigolana: quattro escursionisti illesi recuperati e riportati a valle

Quattro escursionisti veneti del 2001, 2004, 2005 e 2006 sono stati soccorsi nella serata di oggi nel gruppo della Vigolana. I quattro erano diretti al bivacco Giacomelli alla Madonnina ma hanno sbagliato ad imboccare il sentiero e a una quota di circa 1.900 m.s.l.m. si sono incrodati in una zona impervia, fuori dal sentiero, senza essere più in grado di proseguire a causa del buio e del terreno reso pericoloso dal ghiaccio. La chiamata di aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 17.20.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero e della Stazione di Levico del Soccorso Alpino e Speleologico. L’elicottero è salito in quota per fare una ricognizione, per poi scendere a valle, scaricare l’equipe sanitaria e recuperare due soccorritori della Stazione di Levico. Ritornato in quota, l’elicottero ha sbarcato i soccorritori. Gli escursionisti, illesi ma spaventati, sono stati recuperati con il verricello e trasferiti a Vigolo Vattaro, per essere affidati agli operatori del Soccorso Alpino e ai Vigili del Fuoco di Vigolo Vattaro. L’intervento è terminato intorno alle 18.45.