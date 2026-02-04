Popular tags:
REGIONE LOMBARDIA * : «QUALITÀ DELL’ARIA, IN PROVINCIA DI MONZA DA DOMANI DISATTIVATE MISURE TEMPORANEE ANTINQUINAMENTO»

19.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
I dati registrati ieri, martedì 3 febbraio, da ARPA hanno certificato il rispetto del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nella provincia di Monza.

Come previsto dalla dgr 5613/2026, considerate le previsioni meteorologiche per la giornata odierna, tendenzialmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti, a partire da domani saranno disattivate le misure temporanee di primo livello nella provincia.

