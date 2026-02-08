REGIONE TOSCANA * :«LA PIATTAFORMA ME.TOSCANA.IT AMPLIA L’OFFERTA DI SERVIZI. IL PRESIDENTE GIANI: “CITTADINI E ISTITUZIONI PIÙ VICINI”»

13.30 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

**Me.toscana.it, crescono i servizi disponibili. Giani: “Cittadini e istituzioni più vicini”**

L’integrazione con la piattaforma Iris e altre funzionalità rendono più ricco il catalogo dei servizi on line.

Lenzi: “La Toscana diventa una PA proattiva: raggiunge le persone invece di aspettarle”.

Manetti lancia un contest per scegliere il nome del chatbot “Chiedilo a me”, cuore dell’intero sistema

Integrazione con la piattaforma per i pagamenti Iris, un catalogo di servizi on line sempre più ricco che includerà anche quelli dei Comuni. Sono le nuove funzionalità di Me.toscana.it, il portale attivo dallo scorso ottobre nato per offrire ai cittadini informazioni sulla Regione e prestazioni “su misura”, grazie anche all’assistente virtuale “Chiedilo a me”, chatbot conversazionale basato sull’intelligenza artificiale.

Le novità di Me.toscana.it, che punta a diventare una vera e propria “casa digitale” di cittadine e cittadini, sono state presentate questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente Eugenio Giani, dall’assessore all’innovazione digitale e semplificazione Alberto Lenzi e dall’assessora alla comunicazione Cristina Manetti.

Saranno pienamente fruibili a partire da metà 15 febbraio.

Gli ultimi sviluppi della piattaforma giungono dopo quelli rilasciati nei mesi scorsi, che già consentivano agli utenti, accedendo all’area personale, di poter effettuare il cambio medico o consultare il fascicolo sanitario elettronico, nonchè ricevere risposte personalizzate su bandi, concorsi e opportunità. Tra ottobre e novembre 2025, Me.toscana.it ha lanciato 47 campagne di newsletter tematiche, focalizzate sulla promozione delle prestazioni di Arti e Centri per l’Impiego e sulle opportunità del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), sul Programma di Sviluppo rurale 23-27, sulle attività ed eventi della Direzione regionale Cultura. Il sistema ha guidato i neodiplomati tra borse di ricerca e incentivi alla formazione.

Con i recenti aggiornamenti, l’utente potrà accedere ai servizi regionali di pagamento online (ad es. bollo auto, esercizio caccia e pesca, prestazioni sanitarie) e visualizzare la propria posizione debitoria, disponibili nella sezione notifiche dell’area personale. Tra le novità anche la connessione con la piattaforma GeA (Gestionale Ambientale) della Regione Toscana, il sistema informatizzato ufficiale per la presentazione, gestione e consultazione telematica delle istanze relative alla Valutazione di Impatto Ambientale.

“La Toscana non ha semplicemente creato un nuovo sito – ha osservato il presidente Giani – ma ha inaugurato una nuova modalità di relazione che avvicina istituzione e cittadino. Me.toscana.it rispecchia un modello di pubblica amministrazione trasparente, che semplifica la vita quotidiana, massimizza l’impatto delle politiche regionali sul territorio e pone la Toscana all’avanguardia nel panorama della PA digitale italiana”.

“Stiamo segnando il passaggio definitivo della Regione Toscana da un modello di amministrazione reattiva a una PA proattiva, che non aspetta l’utente ma lo raggiunge – ha spiegato l’assessore Lenzi -. Puntiamo a superare la frammentazione delle informazioni e la complessità della burocrazia con un ecosistema in ascolto, che grazie all’IA si adatta agli interessi del cittadino, assicurando inclusione e accessibilità, anziché costringere a inseguire l’amministrazione tra decine di siti diversi”.

“Lanceremo un contest rivolto a tutti i toscani per scegliere il nome di ‘Chiedilo a Me'”, ha annunciato l’assessora Manetti che ha definito Me.toscana.it “un progetto di forte valenza innovativa” e ha ricordato che la Regione ha anche elaborato una campagna di comunicazione “per far conoscere sempre di più questa porta di accesso unica alla pubblica amministrazione toscana”.

Me.toscana.it in breve – Lanciato nell’ottobre 2025 e cofinanziato dai fondi europei PR FESR 2021-2027, nasce come strumento evoluto di semplificazione e trasparenza per garantire una casa digitale ai cittadini e cittadine della Toscana e un’unica porta di accesso ai servizi dell’amministrazione. È stato costruito partendo dai bisogni reali dei toscani. La progettazione si è basata sull’analisi delle domande poste dai cittadini agli sportelli URP e delle ricerche effettuate sui portali regionali. L’obiettivo cardine è la trasformazione dell’esperienza del cittadino.

Esperienza su misura- Accedendo tramite SPID, CIE o CNS, il cittadino entra in un’area personale “su misura” dove può gestire i propri interessi e accedere rapidamente ai servizi: “L’idea è semplice: invece di cercare informazioni, da oggi puoi chiederle”. Il portale si adatta agli interessi dell’utente, trasformandosi in un “abito su misura” che aggrega i servizi intorno alla persona anziché costringerla a inseguire l’amministrazione tra decine di siti diversi.

L’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino – Il cuore pulsante della piattaforma è l’assistente virtuale “Chiedilo a Me”, chatbot conversazionale basato sull’Intelligenza Artificiale Generativa che risponde in linguaggio naturale a quesiti su bandi, concorsi e opportunità. L’assistente non “inventa” risposte, ma attinge esclusivamente da documenti e fonti ufficiali della Regione, garantendo trasparenza e attendibilità delle informazioni.

Inclusione e accessibilità – Me.toscana.it è progettato per abbattere le barriere digitali, garantendo l’accesso anche a persone con disabilità o con limitate competenze tecnologiche, in conformità con i più alti standard internazionali. La piattaforma non sostituisce il supporto della rete territoriale toscana per l’inclusione digitale, ma la integra: il sistema geolocalizza e suggerisce i Punti Digitale Facile (PDF) più vicini per assistere i cittadini con minori competenze. Il sistema risponde in diverse lingue, tra cui Arabo e Cinese Mandarino.

Il sistema è stato elaborato sin dall’origine curando l’attenzione alla tutela dei dati personali, alla rispondenza alle indicazioni dell’AI ACT e ai criteri di accessibilità delle piattaforme web. Il suo sviluppo, condiviso con gli organismi nazionali in materia, ha portato alla nascita di un assistente virtuale nella forma di chatbot conversazionale riconosciuto come una buona pratica secondo le indicazioni di Designers.Italia, punto di riferimento ufficiale per il design dei servizi digitali della PA italiana. In linea con gli indirizzi europei e nazionali sull’intelligenza artificiale, il sistema utilizza le valutazioni degli utenti sulla qualità del chatbot.