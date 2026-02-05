REGIONE TOSCANA * :«LA MOSTRA DI EUGENIO MICCINI “ANCHE IL SILENZIO È PAROLA”»

18.00 - giovedì 5 febbraio 2026

“Anche il silenzio è parola”. È il titolo della mostra del poeta visivo fiorentino Eugenio Miccini che sarà inaugurata lunedì 2 febbraio alle 15.30 a Firenze presso Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10.

Saranno esposte opere dalla collezione di Carlo Palli, che rendono omaggio al poeta, artista e teorico, figura centrale dell’avanguardia italiana del secondo Novecento, fondatore e animatore del Gruppo 70.

All’inaugurazione sarà presenta il presidente Eugenio Giani, l’assessora alla cultura Cristina Manetti e il collezionista Carlo Palli.

Previsto un punto stampa nella Sala Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati.