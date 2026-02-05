LEGA * CAMERA: «DL ELEZIONI, CAVANDOLI (LEGA): OK ODG SU RAPPRESENTANTI LISTA, GARANTIRE BUON ANDAMENTO VOTO È DEMOCRAZIA»

18.00 - giovedì 5 febbraio 2026

Dl Elezioni, Cavandoli (Lega): ok odg su rappresentanti lista, garantire buon andamento voto è democrazia

Roma, 05 feb. – “L’ok alla Camera al decreto-leggeche prevede misure urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie previste per quest’anno, fa arrivare il provvedimento al Senato per la conversione in legge. Durante l’esame, è stato accolto un mio ordine del giorno che impegna il governo a prevedere che in occasione delle elezioni amministrative i membri del Parlamento e i consiglieri regionali, provinciali e comunali in carica possano essere designati come rappresentanti di lista nel territorio di competenza anche se non residenti nel comune, provincia o regione. I rappresentanti di lista assistono alle attività dell’ufficio elettorale, sia durante il voto che durante lo spoglio, e hanno quindi un ruolo importante per assicurare la regolarità delle operazioni di voto e del funzionamento del processo democratico. Obiettivo è quello di consentire una presenza più capillare dei rappresentanti di lista in tutti i seggi e in tutti comuni. La Lega è da sempre vicina ai territori, anche quelli svantaggiati sotto il profilo demografico, e si impegna a garantire ovunque il buon andamento del voto e della partecipazione alla democrazia”.

Così Laura Cavandoli deputata della Lega.