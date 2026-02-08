REGIONE TOSCANA * :«LA CONFERENZA STAMPA CON L’ASSESSORA MONNI A CAREGGI»

18.00 - domenica 8 febbraio 2026

L’assessora alla sanità della Toscana Monia Monni visiterà mercoledì 4 febbraio l’azienda ospedaliero universitaria di Careggi a Firenze. Sarà l’occasione per incontrare gli operatori e i direttori di dipartimento. Al termine è previsto un punto stampa, alle 12.30, al Nuovo Ingresso Careggi padiglione 2.

Con l’assessora Monni ci sarà la direttrice generale dell’azienda Daniela Matarrese.