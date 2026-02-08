FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «PRATO, MAZZETTI (FI): “DA IMPRESE E CATEGORIE GIUSTA ‘SVEGLIA’ A TUTTE LE ISTITUZIONI, IL DESTINATARIO DOVREBBE ESSERE PRIMA DI TUTTO LA REGIONE”»

17.55 - domenica 8 febbraio 2026

Prato, Mazzetti (FI): “Da imprese e categorie giusta ‘sveglia’ a tutte le Istituzioni, il destinatario dovrebbe essere prima di tutto la Regione”

Prato, 8 feb. – “Comprendo la rabbia degli imprenditori e colgo nella critica, anche molto dura rivolta al Parlamento, il giusto stimolo, fermo restando che il primo destinatario dovrebbe essere la Regione, che ha la maggioranza delle competenze in merito. La battaglia contro l’illegalità rimane priorità assoluta per il distretto e auspico ci sia – a tutti i livelli ed enti – una presa di coscienza maggiore: a Roma, ma soprattutto nei palazzi di una Regione troppo spesso lontana da Prato, in attesa che il commissariamento finisca e che, ringraziando sempre il Commissario prefettizio Claudio Sammartino, torni la normale vita amministrativa; senza dimenticare le Forze dell’Ordine, le quali stanno facendo molto anche per combattere i reati ambientali.

Molti ambiti menzionati sono di competenza regionale ed è necessario che la Regione si attivi per Prato con maggiori controlli e ispezioni con idonee politiche industriali, a partire dalle infrastrutture fisiche e digitali e dagli impianti, dalla gestione delle crisi, al sostegno creditizio, ai bandi e ai sostegno all’export, oltre al commercio e lo sviluppo economico in generale. È, inoltre, vero che, negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi dieci, abbiamo assistito a un lassismo – a livello comunale – che ha sfiorato l’aperta sottovalutazione del problema dell’illegalità e ci ha portato al punto dove siamo oggi.

Si eludeva il problema, non si usavano al massimo i poteri comunali per gestire, organizzare, vigilare e sanzionare. Il problema esiste, è reale, è fonte di danni economici, d’immagine e di reputazione non accettabili. Come è noto, sono da anni impegnata a favore del distretto con azioni quali il riconoscimento dell’IGP, le norme sull’EPR e il fine rifiuti, senza dimenticare i vari fondi destinati al distretto; sono, per questo, a disposizione per tutte le azioni che vorranno portano avanti, ma devono essere intellettualmente onesti e farsi sentire in Regione con azioni forti, partendo dal voto.

Questo duro appello delle categorie deve fungere da sveglia per tutti coloro che hanno responsabilità: Comune, Regione e nel suo ambito Parlamento. Io farò la mia parte come sempre”.

Così l’On. Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia.