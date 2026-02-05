REGIONE LOMBARDIA * : «STASERA AL TEATRO LIRICO DI MILANO DEBUTTA ‘I GIOCHI DI OROBEA’: PRIMA VOLTA DI UN’OPERA LIRICA DEDICATA ALLE OLIMPIADI, PRESENTE IL PRESIDENTE FONTANA»

10.02 - giovedì 5 febbraio 2026

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana parteciperà, stasera, mercoledì 4 novembre, al debutto dell’opera lirica ‘I Giochi di Orobea’, in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Si tratta della prima proposta originale realizzata per celebrare i Giochi Olimpici, inserita nel programma ufficiale dell’ ‘Olimpiade Culturale 2026’.

L’opera celebra i valori delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 attraverso una narrazione ambientata tra città e montagne, incentrata su inclusione, diversità e spirito olimpico.

Il progetto nasce dall’Orchestra Antonio Vivaldi, con la direzione del Maestro Lorenzo Passerini, musiche e libretto di Andrea Portera e la regia di Stefania Giorgia Butti e Livia Lanno.

Ispirata e voluta dalla Valtellina – territorio che ospiterà numerose gare dei Giochi – ‘I Giochi di Orobea’ rappresenta un tassello della legacy culturale di Milano-Cortina 2026.

L’evento si terrà alle ore 20 presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber in via Larga, 14 a Milano.