FDI – FRATELLI D’ITALIA: «LIBRI, PRESENTAZIONE DE “IL GRANDE RISVEGLIO. L’AMERICA DA DE MAISTRE A CHARLIE KIRK”»

10.01 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Si terrà domani alle ore 14.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione 4, Roma), la conferenza stampa di presentazione del libro “Il Grande Risveglio. L’America da de Maistre a Charlie Kirk” di Paolo Maria Filipazzi e Francesco Maria Filipazzi.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali dell’On. Grazia Di Maggio, deputato di Fratelli d’Italia e membro della Commissione VII Cultura, Scienza e Istruzione.

Interverranno Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo della Commissione IX Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, la giornalista Annalisa Terranova e gli autori Francesco Maria Filipazzi e Paolo Maria Filipazzi.

È previsto inoltre un contributo video di Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo.

Durante l’evento gli autori presenteranno i contenuti del volume, che analizza l’evoluzione del pensiero politico e culturale americano, dal tradizionalismo europeo fino alle nuove dinamiche del conservatorismo contemporaneo.

Accrediti: giornalisti e ospiti devono accreditarsi scrivendo a dimaggio_g@camera.it