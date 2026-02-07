Popular tags:
REGIONE LOMBARDIA * : «PALAZZO LOMBARDIA. PRESIDENTE FONTANA E SOTTOSEGRETARIO CATTANEO LUNEDÌ 9 FEBBRAIO A CONFERENZA DI PRESENTAZIONE EVENTO ‘NELLA TREGUA OLIMPICA’»

12.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, lunedì 9 febbraio, partecipano alla conferenza stampa di presentazione dell’evento ‘Nella tregua olimpica’ organizzato dalla Consulta regionale per l’integrazione e la promozione del dialogo interreligioso.

L’iniziativa, che nasce dalla volontà della Consulta di promuovere un momento di preghiera interreligiosa e una manifestazione artistica ispirata ai valori della pace e della tregua olimpica, è in programma giovedì 12 febbraio.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, prendono parte anche i rappresentanti delle diverse confessioni aderenti alla Consulta Interreligiosa, oltre al regista Andrea Chiodi.

ore 12, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, Sala Opportunità, 13° piano.

