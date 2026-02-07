FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «EDITORIA, ZEDDA (FDI): CONGRATULAZIONI A GIORNALISTE ITALIANE PER ‘ITABLOID’ »

12.00 - sabato 7 febbraio 2026

“Congratulazioni e complimenti all’Associazione Giornaliste Italiane per il lancio di un nuovo progetto editoriale, Itabloid. Un innovativo periodico digitale che siamo certi saprà garantire un’informazione vera e libera. Al Presidente Paola Ferrazzoli ed a tutta la redazione giungano i miei migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e stimolante avventura”.

Lo dichiara il vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Antonella Zedda.