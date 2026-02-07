REGIONE LOMBARDIA * : «CASA LOMBARDIA. LUNEDÌ 9 PRESIDENTE FONTANA E SOTTOSEGRETARIO PICCHI A EVENTO ‘SPORT MOVIES E TV – TOGETHER FOR THE GAMES’»

14.00 - sabato 7 febbraio 2026

In occasione dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, evento speciale lunedì 9 febbraio, promosso da Regione Lombardia con Ficts (Federazione internazionale del cinema e della televisione sportiva) guidata dal professor Franco Ascani a ‘Casa Lombardia’ (piazza Città di Lombardia).

All’iniziativa intitolata ‘Sport Movies & Tv – Together for the Games’ interverranno il presidente della Giunta regionale Attilio Fontana e il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi. È prevista anche la presenza dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso.

Durante l’evento saranno conferiti alcuni riconoscimenti. Tra questi la Guirlande d’Honneuer e il Premio speciale a Khunyng Patama Leeswadtrakul, imprenditrice thailandese membro CIO e presidente della Commissione Cultura e Patrimonio olimpico del CIO e presidente dei Comitati Olimpici dell’Asia.

Saranno presenti il membro del CIO presidente degli European Olympic Committees (50 Comitati) e olimpionico di pallanuoto Spyros Capralos, il ciclista italiano Francesco Moser, l’allenatore ed ex campione di pallavolo Ferdinando De Giorgi, i campioni olimpici Albero Cova e Igor Cassina e la campionessa olimpica di canottaggio 2020 Valentina Rodini.

L’evento si svolgerà alle ore 16.30, presso ‘Casa Lombardia’ (piazza Città di Lombardia – Milano).