News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * MACRON, « TRE JET “RAFALE” IN POLONIA PER PATTUGLIARE LO SPAZIO AEREO, DOPO GLI INCIDENTI CON I DRONI»

22.17 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

In seguito agli incidenti con i droni, la Francia ha promesso alla Polonia di inviare tre jet da combattimento Rafale per pattugliare lo spazio aereo sopra la Polonia e altri Paesi dell’Europa orientale, ha scritto il Presidente francese Emmanuel Macron sul social network X.

“Ho deciso di inviare tre jet da combattimento Rafale per contribuire alla protezione dello spazio aereo polacco e del fianco orientale della NATO insieme ai nostri alleati”, ha scritto.

///

Following drone incidents, France promised Poland to send three Rafale fighter jets to patrol airspace above Poland and other East European countries, French President Emmanuel Macron wrote on the X social network.

“I have decided to deploy three Rafale fighter jets to contribute to the protection of Polish airspace and of NATO’s Eastern Flank together with our Allies,” he wrote.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

