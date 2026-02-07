FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «BULLISMO, LANCELLOTTA (FDI): “TOLLERANZA ZERO VERSO LA VIOLENZA, LO STATO SIA SEMPRE DALLA PARTE DELLE VITTIME”»

14.00 - sabato 7 febbraio 2026

“In occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo ribadiamo un messaggio chiaro: il bullismo non è una ragazzata, ma una forma di violenza che colpisce in profondità la dignità, la serenità e il futuro dei nostri ragazzi.

Ogni atto di umiliazione, isolamento, minaccia o persecuzione, sia nella vita reale che nel mondo digitale, rappresenta una grave responsabilità e non può essere sottovalutato.

Come Fratelli d’Italia riteniamo fondamentale che le istituzioni continuino a rafforzare le politiche di prevenzione, l’educazione al rispetto, la collaborazione con le famiglie e il ruolo della scuola, affinché nessun giovane si senta solo di fronte alla prepotenza e all’odio.

Lo Stato deve stare senza ambiguità dalla parte delle vittime e di chi è più fragile, garantendo strumenti concreti di tutela e intervento.

Condanniamo con fermezza ogni forma di bullismo e di violenza, fisica, psicologica e digitale. Nessuna tolleranza verso chi usa la sopraffazione come strumento di relazione.

La dignità di ogni ragazza e ragazzo va difesa sempre”.