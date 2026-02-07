REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :«CONTRASTO ALLE POVERTÀ: CONVEGNO A PARMA SUL FUTURO DEGLI EMPORI. L’EMILIA-ROMAGNA NE CONTA 44, PIÙ DELLA METÀ DEL PAESE»

14.01 - sabato 7 febbraio 2026

**CONTRASTO ALLE POVERTÀ. EMPORI, OGGI A PARMA UN CONVEGNO SUL FUTURO DELLE STRUTTURE IN ITALIA. IN EMILIA-ROMAGNA 44 EMPORI, PIÙ DELLA METÀ DEL TOTALE DEL PAESE. L’ASSESSORA MAZZONI: “ASSIEME ALLA RETE DEI BANCHI ALIMENTARI E ALLE MENSE SOLIDALI RAPPRESENTANO UNA DELLE INNOVAZIONI SOCIALI PIÙ SIGNIFICATIVE PER AFFRONTARE NUOVE FRAGILITÀ”**

Raddoppiate le risorse regionali a disposizione, oltre 2,5 milioni di euro nel triennio per i bandi a favore di enti locali, Terzo settore e reti territoriali su recupero e redistribuzione di beni alimentari e per l’igiene. Nel Piano Povertà 124 milioni di euro nel triennio 2025-27 per interventi più efficaci e coordinati nella lotta alla marginalità.

Aiuti alle famiglie, distribuzione di beni di prima necessità come generi alimentari, vestiti, oggetti per la casa, ma anche cancelleria e giocattoli per i più piccoli. E ancora spazi di incontro e socializzazione, consulenze legali e sul mondo del lavoro. Sono i tanti volti degli empori solidali, veri e propri avamposti nel contrasto alla povertà, che offrono risorse e competenze alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di fragilità socioeconomica.

Sulle esperienze degli empori italiani e le strategie per affrontare le sfide future si concentra il convegno nazionale che si tiene oggi a Parma “Empori solidali: quanta strada ancora da percorrere?”.

Organizzata dall’associazione Centoperuno dell’Emporio solidale di Parma e dall’associazione regionale degli Empori solidali, l’iniziativa è stata realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma e Regione Emilia-Romagna e la collaborazione di Comune, Provincia, Università di Parma, Coordinamento regionale dei servizi per volontariato (Csv Net Emilia-Romagna) e Forum Terzo Settore.

Gli Empori solidali – 44 in Emilia-Romagna e una settantina in Italia – sono una delle risposte concrete per garantire il più possibile un’alimentazione sana e condizioni di vita dignitose alle persone in temporanea fragilità economica e sociale.

“Rappresentano importanti presìdi di comunità, luoghi dove il sostegno materiale si unisce all’ascolto, all’accompagnamento e alla dignità delle persone- ha affermato l’assessora regionale alla Legalità e Contrasto alle povertà, Elena Mazzoni, chiudendo i lavori del convegno-. La lotta alla povertà si fa anche con il riconoscimento della dignità, dell’autonomia e dei diritti fondamentali di ogni persona. Come Regione li consideriamo un’infrastruttura sociale strategica e per questo abbiamo rafforzato risorse e strumenti, sostenendo tutte le reti territoriali che ogni giorno trasformano la solidarietà in risposte concrete”.

Tra i relatori della mattinata, Giovanni Vecchi, dell’Università di Roma Tor Vergata, è intervenuto sulle disuguaglianze in un mondo che cambia, mentre la sociologa Chiara Saraceno, (in video collegamento dall’Università di Torino) ha approfondito il tema della conoscenza delle diverse forme di povertà. Sulle esperienze degli empori solidali in Italia e il ruolo della comunità nel contrasto alla povertà sono intervenuti Caterina De Benedictis, dell’istituto di ricerca europeo su Terzo Settore e imprese cooperative e sociali Euricse, e Paolo Valente, vicedirettore vicario della Caritas Italiana.

**I bandi regionali**

Nel 2025 la Regione ha rafforzato i bandi a disposizione di enti locali, Terzo settore e reti territoriali su recupero e redistribuzione di beni alimentari e per l’igiene.

Con il bando approvato nell’estate 2025 sono stati finanziati tutti i 32 progetti presentati da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale per un valore complessivo di 1milione 730mila euro. Questo grazie alle ulteriori risorse stanziate sui bilanci 2026 e 2027, aggiunte al milione inizialmente previsto. Tra i progetti approvati, tre riguardano Banco alimentare Emilia-Romagna, rete Caritas e rete Empori solidali, con interventi differenziati: prima di tutto aiuti alimentari, fornitura di pasti pronti e distribuzione di prodotti di prima necessità, e in aggiunta azioni di sostegno e orientamento per le persone in povertà, educazione per i più giovani sulla lotta allo spreco e alla solidarietà, iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza e del mondo produttivo.

Altre attività riguardano il potenziamento e la qualificazione della logistica, dei centri di stoccaggio e dei sistemi di trasporto e di conservazione. Infine, il bando dà supporto a iniziative di educazione alimentare e di promozione di stili di vita sani, con azioni specifiche volte al rispetto delle diverse culture e regimi alimentari e ad attività di accompagnamento e di cura delle relazioni con le persone fragili, come l’orientamento ai servizi del territorio, aiuto nella gestione del bilancio familiare, per la ricerca del lavoro, sportelli di ascolto e iniziative di socializzazione.

Tra i restanti 29 progetti, 10 sono sulle mense per le persone che versano in condizioni di povertà estrema e 12 sugli Empori solidali presenti sul territorio.

Le azioni si concluderanno a dicembre 2027 ed è previsto che raggiungano oltre 180mila persone.