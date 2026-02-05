POLIZIA DI STATO * : «OLIMPIADI MILANO-CORTINA, COORDINAMENTO INTERFORZE PER LA SICUREZZA DELL’EVENTO»

15.30 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Stamattina, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Prefetto Vittorio Pisani si è videocollegato, dalla Sala gestione grandi eventi del Viminale, con le Sale Operative Interforze di Milano, Bolzano, Trento, Venezia, Verona, Belluno, Sondrio, Varese, la Sala operativa internazionale della Direzione Centrale Polizia Criminale e il Main Operation Center di Milano, preposte al monitoraggio, gestione e scambio informativo tra i vari attori istituzionali coinvolti nella gestione della sicurezza delle Olimpiadi di Milano/Cortina.

In collegamento anche i Questori delle otto province interessate dall’evento.

Il Capo della Polizia ha sottolineato l’impegno profuso per allestire l’imponente “macchina della sicurezza”; ha, inoltre, evidenziato l’importanza di affrontare con la massima attenzione gli impegni in ogni provincia, considerato il carattere internazionale dell’evento e l’attuale precario scenario geopolitico.

Il Capo della Polizia ha espresso parole di significativo ringraziamento ai Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza presenti, per la stretta sinergia, collaborazione e la grande disponibilità sempre manifestata, specie durante la preparazione di eventi internazionali così articolati e complessi.

Hanno partecipato al videocollegamento anche il Vice Capo della Polizia con funzioni Vicarie Prefetto Carmine Belfiore, il Vice Capo della Polizia preposto al Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il Vice Capo della Polizia – Direttore Centrale della Polizia Criminale Prefetto Raffaele Grassi e il Prefetto Diego Parente, Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Link foto/video