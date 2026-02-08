POLIZIA DI STATO * : «CORTINA RIPRESA DALL’ELICOTTERO, LE IMMAGINI DEL FOTOGRAFO SESTINI»

18.30 - domenica 8 febbraio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Il testo fornito è un comunicato stampa molto breve che contiene principalmente informazioni tecniche per i giornalisti riguardo la trasmissione di materiale fotografico e video.
Dopo aver applicato i criteri di esclusione richiesti (rimozione di informazioni per la stampa, allegati, link e indicazioni tecniche), il contenuto rimanente risulta insufficiente per creare un articolo giornalistico strutturato.
Categoria news:OPINIONMIX