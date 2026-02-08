Popular tags:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SANREMO. SPERANZON (FDI): SINISTRA FACCIA TOSTA, È STATO PD A CHIEDERE CENSURA DI PUCCI»

18.15 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Ci vuole davvero una gran bella faccia tosta da parte della sinistra, in particolare del Pd, a dire che adesso la partecipazione del comico Andrea Pucci è un tema ‘surreale’ o che il governo si preoccupa ‘della scaletta del Festival di Sanremo’.

Peccato che proprio il partito di Elly Schlein appena appresa la notizia avesse chiesto alla Rai ed al governo di dare ‘immediatamente’ spiegazioni.

Insomma, è stata la sinistra a chiedere formalmente la censura di Pucci ed ora che l’hanno ottenuta fingono che non ci sia mai stato un problema.

Insomma, citando William Shakespeare sarebbe il caso di dire: falsità, il tuo nome è sinistra”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, componente della Commissione Vigilanza Rai.

