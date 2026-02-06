Popular tags:
PD – PARTITO DEMOCRATICO: «USA, RUOTOLO: DA TRUMP RAZZISMO PURO E VIOLENTO SUGLI OBAMA»

13.01 - venerdì 6 febbraio 2026

Trasformare Barack Obama e sua moglie in scimmie sull’account di Donald Trump è gravissimo. Non è satira, non è provocazione: è razzismo puro, il più bieco e violento. Che a farlo sia il Presidente degli Stati Uniti rende questo gesto ancora più inquietante. Trump ha sdoganato il razzismo, lo ha legittimato dall’alto, lo ha reso accettabile nello spazio pubblico e sui social. E quando l’odio viene normalizzato dal potere, l’odio cresce, si diffonde, si moltiplica.

È un segnale politico chiarissimo e pericoloso: la disumanizzazione dell’avversario, l’uso di stereotipi razzisti, la violenza simbolica come strumento di consenso. Una deriva insopportabile per chi crede nella democrazia, nei diritti civili, nella dignità delle persone.

Noi non stiamo in silenzio. Noi stiamo con gli americani e le americane che si oppongono a Donald Trump, che difendono la democrazia, che resistono all’odio e al razzismo. Questa non è libertà di espressione. È propaganda razzista. Ed è un pericolo per tutti.

