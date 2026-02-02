PD – PARTITO DEMOCRATICO: «SICILIA, MISIANI: IL GOVERNO PASSI DAI PROCLAMI AI FATTI. SERVONO FONDI CERTI E SICUREZZA»

18.30 - lunedì 2 febbraio 2026

“Il quadro a Niscemi rimane critico e estremamente preoccupante. Migliaia di cittadini stanno affrontando uno sconvolgimento totale del proprio quotidiano: davanti a questo scenario, i provvedimenti di facciata non possono bastare. È indispensabile una cabina di regia autorevole che definisca un piano d’azione immediato e un progetto credibile per la ricostruzione”.

Così in una nota Antonio Misiani, componente della segreteria nazionale del PD.

“I bonus promessi dal governo e dal presidente Schifani -prosegue- limitati a cifre irrisorie, non sono la soluzione. Al contrario, il rischio è che si drenino fondi vitali per il contrasto al dissesto idrogeologico. Se la copertura finanziaria è il problema, il Governo metta da parte i propri totem ideologici e attinga alle risorse stanziati per il Ponte sullo Stretto: la tutela delle vite umane deve venire prima della propaganda.

Consideriamo inoltre pericoloso parlare di nuovi condoni: legittimare l’abusivismo in territori fragili equivale a preparare il terreno per il prossimo disastro. Chiediamo stanziamenti straordinari, un cronoprogramma rigoroso e una seria difesa del suolo. Niscemi pretende soluzioni concrete, non l’ennesimo annuncio senza seguito”.