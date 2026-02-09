Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONMIX

PD – PARTITO DEMOCRATICO: «SCHLEIN: CORDOGLIO E VICINANZA AI FAMILIARI E COLLABORATORI DI LUNGA ATTIVITÀ SCIENTIFICA DI ZICHICHI»

13.01 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

È scomparso Antonino Zichichi. Fisico e divulgatore, diede vita a Erice al Centro ‘Ettore Majorana’ e fu l’ideatore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso che sono diventati uno dei più importanti centri di ricerca a livello mondiale. Esprimiamo cordoglio e vicinanza ai suoi familiari e alle persone che hanno lavorato con lui nella sua lunga attività scientifica.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

