PD – PARTITO DEMOCRATICO: «SCHLEIN: CORDOGLIO E VICINANZA AI FAMILIARI E COLLABORATORI DI LUNGA ATTIVITÀ SCIENTIFICA DI ZICHICHI»

13.01 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È scomparso Antonino Zichichi. Fisico e divulgatore, diede vita a Erice al Centro ‘Ettore Majorana’ e fu l’ideatore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso che sono diventati uno dei più importanti centri di ricerca a livello mondiale. Esprimiamo cordoglio e vicinanza ai suoi familiari e alle persone che hanno lavorato con lui nella sua lunga attività scientifica.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein.