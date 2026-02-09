REGIONE VENETO* : «RUZZA: “70 MILA EURO PER I PASSI BARCA ROSOLINA-PORTO VIRO E LIGNANO-BIBIONE: POTENZIAMO TRASPORTO FLUVIALE E CICLOTURISMO”»

13.01 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Confermiamo, anche per il 2026, il servizio di collegamento intermodale di due passi barca strategici, che uniscono i litorali dell’Alto Adriatico e le sponde del Delta del Po: quello tra Lignano Sabbiadoro (UD) e San Michele al Tagliamento (VE), gestito in sinergia con la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Comune, e quello tra Porto Viro e Rosolina (RO), nel cuore del Polesine, coordinato dalla Provincia di Rovigo.

Un’iniziativa green per il trasporto di persone e bici, che integra navigazione fluviale e mobilità ciclabile, offrendo anche un’esperienza attrattiva per vivere il territorio”.

Con queste parole l’Assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Diego Ruzza, ha commentato il via libera della giunta allo stanziamento di 70 mila euro per garantire la continuità del passo barca anche per la stagione 2026.

“Fin dal suo avvio il servizio ha registrato un forte apprezzamento da parte di residenti e turisti – precisa l’Assessore –.

Nel 2025, il traghetto sul Tagliamento ha trasportato oltre 117.135 passeggeri contro i 110.210 del 2024 mentre quella tra le due sponde del Po di Levante 3.103 contro i 2.624 del 2024.

Numeri che dimostrano come l’integrazione tra navigazione fluviale e cicloturismo non sia solo un servizio di trasporto, ma un vero e proprio asset strategico per il turismo sostenibile e per la valorizzazione del patrimonio naturalistico del Delta del Po e dell’area litoranea veneziana e friulana”.