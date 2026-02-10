Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONMIX

PD – PARTITO DEMOCRATICO: «SCHLEIN CHIEDE A MELONI DI PRETENDERE LE DIMISSIONI DI SANTANCHÈ»

20.30 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Giorgia Meloni con la ministra Santanchè non può più continuare con la tecnica dello struzzo: la sua testa sotto la sabbia non è quella degli italiani, che invece vedono tutta l’inopportunità politica e istituzionale di una ministra plurindagata e rinviata a giudizio.

Dopo la notizia di oggi dell’ennesima indagine a suo carico, è chiaro che la sua permanenza al ministero del Turismo è del tutto insostenibile, in primis per tutelare le stesse istituzioni.

La domanda è: Giorgia Meloni intende continuare a difendere i propri amici o la credibilità delle istituzioni?

Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

OPINIONMIX

