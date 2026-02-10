Popular tags:
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FI: POLIDORI, IL “SÌ” MARINA BERLUSCONI PER UN SISTEMA GIUDIZIARIO EQUO ED EFFICIENTE CHE LIBERI IMPRESE E CITTADINI»

20.25 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
FI: Polidori, il “Sì” Marina Berlusconi per un sistema giudiziario equo ed efficiente che liberi imprese e cittadini

L’intervista rilasciata oggi da Marina Berlusconi al Corriere della Sera è un intervento che unisce visione politica e lungimiranza imprenditoriale, essenziale per il rilancio del Paese. La presidente di Fininvest e Mondadori ha dimostrato lo sguardo al futuro tipico di un vero imprenditore: non ideologico ma concreto ed orientato ai risultati. Il suo sostegno al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo – con un secco “Sì” per superare il “mercato delle nomine” – non è un posizionamento partitico, bensì una scelta pragmatica per un sistema giudiziario più equo ed efficiente, che liberi le imprese e i cittadini da ostacoli anacronistici. Una giustizia giusta per tutti è davvero l’occasione imperdibile che l’Italia aspetta da decenni. Allo stesso modo, i suoi elogi al centrodestra moderato, uniti alla difesa dei valori occidentali e ad una visione europeista forte, tracciano una rotta chiara per la crescita economica in un mondo complesso.

Lo dichiara l’on. Catia Polidori, deputato di Forza Italia.

