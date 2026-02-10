M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SANTANCHE, DAMANTE (M5S): SUOI PROCESSI INTASANO PARLAMENTO, ISTITUZIONI SVILITE»

20.20 - martedì 10 febbraio 2026

La senatrice del Movimento 5 Stelle Ketty Damante ha lanciato un duro attacco contro la ministra del Turismo Daniela Santanchè, criticando l’impatto delle sue vicende giudiziarie sul funzionamento delle istituzioni parlamentari.

“In questa legislatura la Giunta per le immunità sembra avere un’unica missione: i processi di Daniela Santanchè”, ha dichiarato Damante, sottolineando come l’attività parlamentare risulti condizionata dalle questioni legali della ministra.

La senatrice pentastellata ha fatto riferimento alla nuova indagine per bancarotta che coinvolge Santanchè, questa volta relativa al fallimento di Bioera spa, che si aggiunge a quella già in corso sul crack di Ki Group.

“Quindi altro giro altra corsa in Giunta”, ha commentato Damante con tono sarcastico, evidenziando la ripetitività di queste situazioni.

“Ci sarebbe da ridere se non ci fosse al contrario da piangere: è davvero svilente che il Parlamento debba discutere ogni settimana dei processi della Santanchè”, ha proseguito la senatrice, esprimendo preoccupazione per l’immagine delle istituzioni.

Damante ha concluso il suo intervento con un appello diretto: “Ogni giorno che passa senza le sue dimissioni è un giorno perso per la credibilità delle istituzioni e per la serietà della politica”.