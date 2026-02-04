PD – PARTITO DEMOCRATICO * MALTEMPO: ZAN,«GIORGIA MELONI HA ABBANDONATO IL SUD, È QUESTO IL SUO PATRIOTTISMO?»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“La gestione dell’emergenza in Sicilia certifica che Giorgia Meloni ha abbandonato il Sud. Quando c’è da tirare fuori un miliardo di euro per costruire centri vuoti in Albania o per partecipare a un club privato di Trump, la premier non batte ciglio, mentre quando si tratta di aiutare migliaia di cittadine e cittadini italiani sfollati offre le briciole”. Lo dichiara Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale ed europarlamentare del Pd.
“Avere a cuore l’Italia significa investire nella sicurezza del territorio e non lasciare indietro nessuno. Invece qui si spendono miliardi per opere inutili come il Ponte sullo Stretto, mentre si taglia sulla prevenzione e si risponde alle alluvioni con i condoni. E’ questo il patriottismo di Meloni?”, conclude Zan.