PD – PARTITO DEMOCRATICO: «MALTEMPO: NISCEMI È EMERGENZA NAZIONALE, OCCORRONO TEMPI E RISORSE CERTE»

13.30 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Niscemi è una emergenza nazionale e come tale andrebbe affrontata. Occorre far presto: In quattro anni il governo ha infatti emanato un numero altissimo di decreti legge in cui in molti casi i criteri di necessità e urgenza erano assai discutibili. È dunque incredibile l’approssimazione e la superficialità della destra ogni qual volta deve occuparsi del sud. Dall’insediamento del governo il mezzogiorno è totalmente scomparso dalle priorità di Giorgia Meloni. Per Niscemi occorrono tempi e risorse certe. Al tempo stesso il Pd continuerà a chiedere di investire in un grande piano per la messa in sicurezza del nostro territorio affinché queste tragedie non si verifichino più”.

Così in una nota Marco Sarracino, responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne nella segreteria nazionale del PD.