PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «SERVIZIO METEO: NOVEMBRE FREDDO CON TEMPERATURE INFERIORI DI 1 GRADO RISPETTO AL PERIODO DI RIFERIMENTO»

14.01 - venerdì 28 novembre 2025

**Novembre decisamente freddo in Alto Adige secondo i dati meteorologici provinciali**

“A differenza della maggior parte degli altri mesi di quest’anno, novembre è stato leggermente più freddo della media”, riassume il meteorologo Dieter Peterlin dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe. “Le temperature sono state per lo più inferiori di 0,5-1 gradi rispetto al periodo di riferimento trentennale, compreso tra il 1991 e il 2020”.

**Temperature massime e minime**

La temperatura più bassa è stata registrata la mattina del 23 novembre a Sesto con meno 17,6 gradi Celsius. La massima ha fatto registrare 17,8 gradi, sia il 1° che il 3 novembre, nelle stazioni meteorologiche di Bronzolo e Bolzano.

**Precipitazioni**

“Per quanto riguarda le precipitazioni, il quadro è più differenziato”, riferisce il meteorologo Peterlin: “Mentre al nord e ad est dell’Alto Adige le precipitazioni sotto forma di pioggia e neve sono state nella media, a sud e ad ovest il dato risulta dimezzato rispetto alla media”. L’evento meteorologico più significativo di novembre è stato l’arrivo precoce dell’inverno: nella notte tra il 24 e il 25 novembre ha nevicato per la prima volta in tutte le valli.

**Cosa ci attende?**

Dopo gli ultimi due giorni di sole, il tempo cambierà leggermente nel fine settimana. Una corrente da sud porterà nuovamente aria umida su tutta la provincia e nei prossimi giorni il sole splenderà solo a tratti. Per il momento non sono previste precipitazioni significative.

La rete di misurazione delle stazioni meteorologiche in Alto Adige comprende 95 stazioni di misurazione automatiche, di cui 58 stazioni meteorologiche si trovano nelle aree urbane e 37 in montagna. I dati delle singole stazioni meteorologiche possono essere consultati in tempo reale: dalle stazioni meteorologiche in valle e dalle stazioni meteorologiche in montagna. Il radar meteorologico rileva le precipitazioni; le immagini vengono aggiornate ogni cinque minuti.

**Confronto tramite grafici climatici**

I dati relativi alle temperature e alle precipitazioni per Bolzano, Vipiteno, Merano, Silandro, Bressanone, Vipiteno, Brunico e Dobbiaco sono riportati nei diagrammi del clima, aggiornati quotidianamente sul sito web della Provincia e che confrontano i dati con la media pluriennale.

**Bollettino meteorologico aggiornato in tempo reale**

Informazioni sulle condizioni meteorologiche e sulle previsioni sono disponibili in tempo reale sul portale online Meteo Alto Adige sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano.