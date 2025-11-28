LEGA * CAMERA: «BLUE ECONOMY, RIXI: ITALIA RICONFERMATA NEL CONSIGLIO IMO CON RUOLO DA LEADER GLOBALE»

14.00 - venerdì 28 novembre 2025

Blue Economy, Rixi: Italia riconfermata nel Consiglio IMO con ruolo da leader globale

Roma, 28 nov – “L’Italia è stata ancora la nazione più votata nel Consiglio dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), ottenendo 155 voti, pari merito con la Cina, a due anni dal precedente successo. Questo risultato sottolinea la centralità del nostro Paese nell’industria marittima, nella cooperazione marittima internazionale, nella sicurezza della navigazione e nella protezione dell’ambiente marino. L’IMO, organo esecutivo chiave per la gestione delle politiche marittime globali, continua a vedere l’Italia come protagonista, insieme a Paesi come Usa, Uk, Giappone e Grecia. La riconferma rafforza il ruolo del nostro Paese come leader nella promozione della blue economy”.

Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

