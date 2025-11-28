Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

LEGA * CAMERA: «BLUE ECONOMY, RIXI: ITALIA RICONFERMATA NEL CONSIGLIO IMO CON RUOLO DA LEADER GLOBALE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
14.00 - venerdì 28 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Blue Economy, Rixi: Italia riconfermata nel Consiglio IMO con ruolo da leader globale

Roma, 28 nov – “L’Italia è stata ancora la nazione più votata nel Consiglio dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), ottenendo 155 voti, pari merito con la Cina, a due anni dal precedente successo. Questo risultato sottolinea la centralità del nostro Paese nell’industria marittima, nella cooperazione marittima internazionale, nella sicurezza della navigazione e nella protezione dell’ambiente marino. L’IMO, organo esecutivo chiave per la gestione delle politiche marittime globali, continua a vedere l’Italia come protagonista, insieme a Paesi come Usa, Uk, Giappone e Grecia. La riconferma rafforza il ruolo del nostro Paese come leader nella promozione della blue economy”.

Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

In allegato foto con il viceministro Rixi e il segretario generale dell’IMO Arsenio Dominguez.

__________

Ufficio stampa Lega Camera

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.