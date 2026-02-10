PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «PIANO ATHENA: LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ FANNO RETE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE»

15.12 - martedì 10 febbraio 2026

L’intelligenza artificiale è sempre più presente nella vita quotidiana e la sua diffusione sta trasformando le modalità di lavoro, di studio e di ricerca. Da queste riflessioni nasce il Piano Athena IA 2025–2028, con cui la Direzione Istruzione e Formazione italiana intende accompagnare il sistema scolastico verso un’introduzione di un’IA eticamente responsabile, pedagogicamente fondata e pienamente conforme al quadro giuridico.

Il 10 febbraio al NOI Techpark di Bolzano la Direzione Istruzione e Formazione italiana e la Libera Università di Bolzano hanno firmato in tale senso un accordo di collaborazione.

“Sarebbe impossibile, oltre che irrealistico, tenere l’IA fuori dalle aule”, ha osservato il vicepresidente della Provincia Marco Galateo. “Insieme ai tecnici e agli esperti della Scuola italiana ci siamo chiesti come governare questo cambiamento, per non subirlo ma guidarlo traendone beneficio”.

Il sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta ha rimarcato come il progetto consenta di introdurre l’IA nelle scuole in modo strutturato. “Le scuole valuteranno opportunità e rischi legati a questa innovazione, definendo regole chiare per l’utilizzo e per avviare sperimentazioni in un contesto controllato, partecipare a percorsi di formazione per docenti, dirigenti e amministrativi”, ha detto Gullotta.

“Questa collaborazione nasce da un obiettivo comune: aiutare la scuola altoatesina a governare le tecnologie emergenti, invece di lasciarsene condizionare”, ha evidenziato il preside della Facoltà di Ingegneria Andrea Gasparella.

Rosella Gennari, docente della Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche, ha rimarcato come tale iniziativa offra uno sguardo sul modo in cui la Facoltà fa ricerca e insegna, mettendo al centro le persone nella loro pluralità e diversità di interessi e attitudini: “Durante il progetto, la Libera Università di Bolzano parteciperà inoltre al gruppo di lavoro che coordina l’attuazione del Piano Athena, contribuendo alle attività e alle azioni previste. L’accordo prevede, altresì, l’istituzione di un tavolo permanente di confronto sull’intelligenza artificiale e, più in generale, sull’ambito STEAM”.

“L’università garantirà supporto scientifico e metodologico, mentre le decisioni educative resteranno di competenza delle scuole”, ha evidenziato Gullotta.

Il Piano sarà seguito operativamente dall’ispettore per l’ambito STEAM Fabio Furciniti e dai docenti Rosella Gennari e Marco Montali della Facoltà di Ingegneria di unibz.